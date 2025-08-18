Путин тепло отреагировал на письмо от Мелании Трамп

Владимир Путин положительно воспринял письмо от Мелании Трамп, которое передал ему Дональд Трамп во время встречи на Аляске. Содержание послания не касалось спорных тем, вопреки слухам.

Во время переговоров на Аляске Дональд Трамп вручил Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании Трамп. Как позже на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил американский президент, российский лидер тепло принял это послание.

Текст письма, опубликованный Fox News, не содержал упоминаний о якобы похищенных детях в зоне конфликта на Украине — эту информацию ранее распространяло агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.

