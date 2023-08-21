Эрдоган: одобрение турецким парламентом вступления Швеции в НАТО зависит от самих шведов
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Решение о вступлении Швеции в НАТО должно быть одобрено турецким парламентом, но будет ли это сделано, зависит от действий Стокгольма, заявил журналистам президент Турции Реджеп Эрдоган.
Турецкий лидер признался, что не знает сколько времени в парламентских комиссиях займет обсуждение шведского вопроса.
сделают, если нападения на нашу святыню будут продолжены, пусть тогда не обижаются», – предупредил Эрдоган.
Протест всего мусульманского мира вызвало неоднократное сожжение Корана в Стокгольме. Полиция не препятствовала глумлению над главной книгой мусульман.