Фигуристка рассказала в личном блоге, что ждала этого момента больше полутора лет и сильно волновалась. Сначала она опубликовала черно-белое фото, на котором прикрывала рот рукой, а затем выложила цветное видео. На кадрах Алина убрала руку, посмотрела в зеркало и воскликнула: «Это что такое?».

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Позже Загитова записала ролик в автомобиле. Она широко улыбнулась, провела языком по зубам. Спортсменка призналась, что этот день был для нее очень важным.

Фанаты в комментариях восхитились улыбкой фигуристки и порадовались, что она не стала ставить зубные накладки. Подписчики отметили естественность Алины и поддержали ее решение сохранить свои зубы.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова обошла всех спортсменов по количеству штрафов за ПДД.