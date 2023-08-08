Эрдоган сообщил о продолжении контактов с РФ по продлению черноморской инициативы

Об этом турецкий лидер сообщил во вторник, 8 августа, во время своего выступления на конференции турецких послов. Слова Эрдогана приводят РИА Новости.

«Мы продолжаем поддерживать наши контакты с целью возобновления приостановленной с 17 июля «зерновой сделки», масштаб которой будет расширен... без сомнения, решение этой проблемы без углубления в новый тупик зависит от выполнения обещаний западными странами», – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция, так же как и Россия в лице президента Владимира Путина, заинтересована в обеспечении нуждающихся стран продовольствием. Эрдоган напомнил о состоявшемся накануне телефонном разговоре с Путиным, в рамках которого лидеры обменялись мнениями о черноморской инициативе.

Россия 17 июля официально уведомила стороны о приостановке своего участия в черноморской инициативе.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Впоследствии российская сторона несколько раз продлевала срок ее действия. Главная цель инициативы заключалась в беспрепятственном вывозе украинского зерна из портов Украины. Для этого Россия разблокировала черноморские коридоры.

Президент РФ Путин ранее неоднократно заявлял, что зерновая сделка неэффективна для российской стороны. По словам главы государства, условия России не выполнялись. Также, отмечал Путин, Украина использовала разблокированные коридоры для атаки на российские корабли.