Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО. Об этом 23 октября сообщили РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом (Турции) Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции», – говорится в сообщении.

Летом генеральный секретарь НАТО сообщил, что Эрдоган согласился как можно скорее отправить в парламент Турции для ратификации соответствующий протокола. По его словам, турецкий лидер согласился на это после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Против Стокгольма выступила Турция. Как тогда отмечал Эрдоган, шведские власти укрывают у себя курдских террористов, которые причастны к организации терактов в турецких городах. Кроме того, Анкара осуждала протестные акции с сожжением Корана, которые несколько раз проходили у посольства Турции в шведской столице.

В апреле 2023 года только Финляндия стала частью Североатлантического альянса. Теперь в НАТО входит 31 государство, среди которых – США, Великобритания, Германия, Бельгия, Болгария, Португалия, Румыния, Испания.

Украина также подала заявку на членство в альянсе – это произошло 30 сентября 2022 года.