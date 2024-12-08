На мировой арене за последнее время остались «только два лидера» — Эрдоган и Путин. Об этом на встрече с молодежью в провинции Газиантеп заявил турецкий президент Реджем Тайип Эрдоган.

«Сейчас мы являемся двумя лидерами в мире. Теперь остались только я и Путин. Я говорю это не потому, что это я, я говорю по делу. Но я [нахожусь у власти] 22 года. Почти столько же — Путин», — заявил Эрдоган, трансляция его речи велась в социальной сети Х.

Президент Турции отметил исключительность этой ситуации в мировой политике, когда лишь немногие лидеры государств могут похвастаться столь долгим сроком пребывания у власти. Он подчеркнул важность такого опыта для обеспечения развития и стабильности в их странах.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство решением США предоставить Украине возможность использовать американские ракеты для атак на российскую территорию. Он подчеркнул, что Анкара не поддерживает этот шаг и считает его ошибочным.