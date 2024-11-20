Эрдоган назвал решение США разрешить удары вглубь России неправильным

Турецкий президент осудил решение США о поддержке Украины в нанесении ударов по России. Об этом сообщило РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство решением США предоставить Украине возможность использовать американские ракеты для атак на российскую территорию. Он подчеркнул, что Анкара не поддерживает этот шаг и считает его ошибочным.

Эрдоган отметил, что подобные действия только способствуют эскалации конфликта на Украине. Он также напомнил о новой ядерной доктрине России, согласно которой Москва может применить ядерное оружие в ответ на угрозы со стороны Украины.

Турецкий лидер предостерег от риска возникновения новой крупномасштабной войны, которая может затронуть весь мир.

Ранее в Турции отреагировали на разрешение ВСУ бить по России ATACMS. По мнению авторов местного издания, это может привести к эскалации украинского конфликта и неприятным последствиям для Киева.