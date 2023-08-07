ЕС не будет эвакуировать из Нигера несколько своих миссий

Европейский союз не намерен проводить эвакуацию из Нигере несколько своих миссий, сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на европейские источники.

На данный момент в Нигере работают миссии по обучению полиции и защите границ, а также гуманитарная миссия.

1 августа МИД Франции объявил об эвакуации своих граждан из страны. Из страны доставили 262 человека. Италия также организовала эвакуационные рейсы для итальянцев – в Рим прилетели 87 человек. 3 августа стало известно, что США начали частичную эвакуацию своего посольства.

1 августа официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали сообщила, что ЕС разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну, но формального решения об эвакуации нет.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого президент Мохамед Базум был свергнут мятежниками. Сначала солдаты национальной гвардии заблокировали на тот момент действующего главу государства в президентском дворце, после чего начали требовать от Базума покинуть свой пост.

По информации СМИ, причиной мятежа стало намерение Базума отправить в отставку командующего нацгвардией Омара Тчиани, который руководит ей с 2011 года. Именно он объявил себя президентом переходного периода.