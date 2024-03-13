ЕС столкнулся с невозможностью конфискации доходов от российских активов на 5 миллиардов евро

Руководство Евросоюза настаивает, что все такие доходы необходимо передавать Украине. Но при этом возникли серьезные юридические сложности. Об этом сообщило агентство Reuters.

С момента начала специальной операции и до февраля 2023 года те средства РФ, которые были заморожены в европейских странах, принесли около 5,2 миллиардов евро дохода. Брюссель настаивает, что эти деньги надо отдать в распоряжение Украины в качестве помощи.

«ЕС решил выяснить правовое положение этих средств лишь 12 февраля, накопленные к тому моменту доходы не будут переданы Украине вплоть до окончательного урегулирования по итогам войны», - указали журналисты.

У Евросоюза не вышло законно изъять средства задним числом. На данный момент считается, что на европейской территории и в странах G7 заморожено порядка 300 миллиардов евро российских финансов. Евросоюз хочет направлять доходы от этих денег украинцам.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто допустил, что некоторые государства ЕС решатся отправить свои войска на украинскую территорию. Слова Макрона о такой возможности стали свидетельством готовности некоторых лидеров пересечь все красные линии в этом конфликте.