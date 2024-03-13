Сийярто: Венгрия не исключает отправку войск на Украину рядом стран ЕС

Венгерское правительство не исключает вероятности того, что ряд государства Евросоюза решит направить свои войска на территорию Украины для участия в боевых действиях. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его слова передает информагентство MTI .

После заявления французского лидера Эммануэля Макрона о готовности страны к отправке своих войск на Украину, венгерский дипломат предупредил, что подобные действия стали бы нарушением всех «красных линий», ранее обозначенных странами-членами НАТО.

Смысл заключается в том, что альянс не является участником данного, напомнил Сийярто. Тем не менее полностью исключать присутствия западных армий на Украине, к сожалению, нельзя, добавил он.

Накануне политолог Нарочницкая выразила мнение, что заявления Парижа об отправке войск на Украину являются лишь пугалкой для РФ.