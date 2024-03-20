Эсэсовца Хунку наградили почетным знаком на Украине

Областной совет Тернопольской области на Украине наградил националиста и ветерана эсэсовской дивизии Ярослава Хунку почетным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной». Об этом сообщило местное издание «Суспiльне» со ссылкой на соответствующий документ.

В нем сказано, что Хунка был награжден за внесенный «весомый вклад» в помощь ВСУ, а также активную благотворительность и общественную деятельность.

Журналисты указали на то, что бывший эсэсовец был награжден в день своего рождения, когда ему исполнилось 99 лет. Уточняется также, что награда была передана внучатой племяннице Хунки, так как сам он, являясь уроженцем Тернополья, проживает в Канаде.

Скандал вокруг эсэсовца разгорелся, когда в сентябре прошлого года он появился на заседании парламента Канады. Хунка был представлен в качестве «борца за украинскую независимость против русских» в Великой Отечественной Войне.