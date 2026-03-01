Эскалация на Ближнем Востоке: в Тегеране подтвердили смерть верховного лидера

Государственное телевидение Ирана сообщило о гибели верховного лидера страны Али Хаменеи на фоне масштабных ударов США и Израиля. Информацию подтвердили официальные иранские СМИ, пишет РИА Новости .

В эфире иранского телевидения было объявлено о смерти Али Хаменеи. Ранее о его гибели заявлял президент США Дональд Трамп. До этого иранское агентство Fars сообщало о гибели членов семьи верховного лидера, не подтверждая его смерть.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали крупную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что действия направлены на предотвращение создания Тегераном ядерного оружия. Американская сторона объявила о намерении нанести удары по военной инфраструктуре и флоту страны.

Иран в ответ атаковал израильскую территорию и американские военные объекты на Ближнем Востоке. По данным СМИ, ракеты поразили как военные цели, так и объекты гражданской инфраструктуры. Сообщается о значительном числе погибших и пострадавших.

В России ранее заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не способствуют режиму нераспространения ядерного оружия, и призвали стороны вернуться к дипломатическим переговорам. Глава МИД Сергей Лавров отметил готовность Москвы участвовать в урегулировании ситуации, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН.