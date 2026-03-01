Россия назвала необоснованными обвинения в адрес Тегерана
Небензя: доклады МАГАТЭ не подтверждают разработку Ираном ядерного оружия
Россия считает необоснованными заявления западных стран о якобы существующей ядерной угрозе со стороны Ирана. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Слова приводит ТАСС.
По его словам, попытки оправдать действия США и Израиля ссылками на иранскую ядерную программу не подкреплены фактами. Дипломат подчеркнул, что официальные доклады Международного агентства по атомной энергии не содержат выводов о разработке Тегераном ядерного оружия.
Небензя отметил, что именно отчеты МАГАТЭ являются единственным достоверным источником информации по данному вопросу. В них, по его утверждению, не указывалось на наличие у Ирана военной составляющей ядерной программы.
Заседание Совбеза было посвящено ситуации вокруг исламской республики. Российская сторона призвала опираться на проверенные данные и избегать политических интерпретаций при оценке происходящего.
