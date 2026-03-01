Россия назвала необоснованными обвинения в адрес Тегерана

Россия считает необоснованными заявления западных стран о якобы существующей ядерной угрозе со стороны Ирана. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Слова приводит ТАСС .

По его словам, попытки оправдать действия США и Израиля ссылками на иранскую ядерную программу не подкреплены фактами. Дипломат подчеркнул, что официальные доклады Международного агентства по атомной энергии не содержат выводов о разработке Тегераном ядерного оружия.

Небензя отметил, что именно отчеты МАГАТЭ являются единственным достоверным источником информации по данному вопросу. В них, по его утверждению, не указывалось на наличие у Ирана военной составляющей ядерной программы.

Заседание Совбеза было посвящено ситуации вокруг исламской республики. Российская сторона призвала опираться на проверенные данные и избегать политических интерпретаций при оценке происходящего.

