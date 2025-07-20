В условиях, когда у киевского режима возникают серьезные трудности на поле боя, в НАТО, по всей видимости, решили начать новую военную кампанию против России. По информации Службы внешней разведки России, Молдавию готовят к тому, чтобы она стала передовой базой альянса на востоке, учитывая продвижение российских вооруженных сил на Украине.

Как уверяют военные аналитики, существует серьезная вероятность того, что источником военного конфликта может стать один из крупнейших в Европе складов боеприпасов, расположенный в Колбасне, в Приднестровье. Этот склад известен ещё с советских времён.

По мнению украинских источников, если Майя Санду станет победителем на предстоящих парламентских выборах в Молдавии, которые пройдут осенью, то конфликт неизбежен. В таком случае первая провокация может произойти либо до конца этого года, либо в первой половине 2026-го.

В интервью телеканалу «Царьград» Александр Босых, аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник», выразил своё мнение о том, что вмешательство Кишинёва в военные действия не принесёт ничего хорошего. Он считает, что Санду и режим Зеленского, как и Запад, готовы отправить молдаван на смерть ради ослабления России.

«План по перемирию и передышке для Киева провалился, и нужно быстро придумать замену. Открытие горячей точки в Молдавии — логичная подлость структур Сороса, как бы странно это ни звучало», — заявил он.

По слова собеседника журналистов, В Молдавии не просто стремятся разместить на своей территории войска НАТО. Цель — спровоцировать открытое столкновение с Россией.

Цель состоит в том, чтобы улучшить ситуацию на Украине, воспользоваться слабостью наших войск, урегулировать давний конфликт в Приднестровье и предотвратить возвращение Россией Черноморского побережья, зацключил Босых.

Ранее сообщалось, что отправленные Санду на Украину молдавские военные погибли при ударе по ВСУ под Херсоном.