Отправленные Санду на Украину молдавские военные погибли при ударе по ВСУ под Херсоном

Молдавские военные, отправленные в зону СВО по договоренности президентов Молдавии и Украины Майи Санду и Владимира Зеленского, погибли в самом конце июня, сообщает Telegram-канал Moldovsky.

По информации, полученной из источников, инцидент имел место в результате атаки российских войск на тренировочный комплекс Вооруженных сил Украины в Херсонской области в районе населённого пункта Давыдов Брод.

«По данным нашего источника в оборонном ведомстве, на этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны, которых отправили на обучение и перенимание военного опыта. Из десяти солдат и офицеров армии Молдовы четверо погибли и еще двое ранены», — говорится в материале.

Молдовsky сопроводил свою публикацию кадрами атаки ВС РФ, ранее распространенного Минобороны. 22 июня российское оборонное ведомство сообщило, что расчет "Искандер-М" нанес удар по украинскому полигону в районе Давыдов Брод Херсонской области. В результате чего ВСУ потеряли более 70 военнослужащих.