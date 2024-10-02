Эсминец ВМС США помогал Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты

В США не знают об ущербе самолетам или стратегическим военным объектам Израиля из-за атаки Ирана, сообщил Джейк Салливан, советник американского президента по национальной безопасности.

Американской стороне известно только то, что эта атака была отбита, добавил он.

Салливан добавил, что американские эсминцы ВМС США USS Bulkeley и USS Cole помогали израильским подразделениям ПВО перехватывать выпущенные Ираном ракеты, сообщает The New York Times.

По словам чиновника, в общей сложности Иран запустил около 200 баллистических ракет для удара по Израилю.

Ранее хуситы сообщили о масштабной атаке на эсминцы ВМС США.