Хуситы сообщили о масштабной атаке на эсминцы ВМС США

Йеменская группировка «Ансар Аллах» объявила о проведении атак на три эсминца американского флота, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

«В ходе операции были задействованы 23 баллистические крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. <…> В результате атаки три эсминца понесли ущерб», – говорится в сообщении.

В этом заявлении также подчеркивается, что атака совпала с обстрелами хуситов по Тель-Авиву и Ашкелону в Израиле.

Йеменская сторона заявила, что продолжит атаковать морские суда и Израиль, пока «агрессия» против Ливана, сектора Газа и палестинского народа не будет прекращена.

С осени 2023 года движение «Ансар Аллах» проводит операции против кораблей в поддержку палестинской группировки «Хамас».

В ответ на такие действия, в декабре 2023 года США, совместно с рядом других государств, начали операцию «Страж процветания», направленную на обеспечение свободного судоходства в Красном море.

Ранее сообщалось, что в Ливане взорвались пейджеры из-за наличия взрывчатки в аккумуляторах.