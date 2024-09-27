Хуситы сообщили о масштабной атаке на эсминцы ВМС США
Фото: [unsplash.com]
Йеменская группировка «Ансар Аллах» объявила о проведении атак на три эсминца американского флота, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
«В ходе операции были задействованы 23 баллистические крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. <…> В результате атаки три эсминца понесли ущерб», – говорится в сообщении.
В этом заявлении также подчеркивается, что атака совпала с обстрелами хуситов по Тель-Авиву и Ашкелону в Израиле.
Йеменская сторона заявила, что продолжит атаковать морские суда и Израиль, пока «агрессия» против Ливана, сектора Газа и палестинского народа не будет прекращена.
С осени 2023 года движение «Ансар Аллах» проводит операции против кораблей в поддержку палестинской группировки «Хамас».
В ответ на такие действия, в декабре 2023 года США, совместно с рядом других государств, начали операцию «Страж процветания», направленную на обеспечение свободного судоходства в Красном море.
Ранее сообщалось, что в Ливане взорвались пейджеры из-за наличия взрывчатки в аккумуляторах.