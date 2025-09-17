С октября 2025 года департамент транспорта Эстонии начнет процесс эвакуации и последующей продажи автомобилей, брошенных вблизи контрольно-пропускного пункта (КПП) «Койдула» на границе с Россией. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

Отмечается, что машины будут перемещены на платную парковку, расположенную в 44 км от границы, силами предприятия Svenai.

Как сообщили в эстонском департаменте, владельцы транспортных средств с весны получали официальные уведомления о необходимости забрать свои автомобили.

В случае игнорирования этих предупреждений в течение 30 дней им были направлены повторные уведомления. Если и это не помогло, машины выставят на публичный аукцион. Средства, вырученные от продажи, будут перечислены в государственный бюджет Эстонии.

Такие меры стали следствием решения всех стран Европейского союза (ЕС), граничащих с Россией, закрыть въезд для автомобилей с российскими регистрационными номерами в 2023 году. Это привело к образованию скоплений брошенных транспортных средств в приграничных зонах.

Ранее политолог Юрий Светов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, зачем эстонцы пытаются демонстрировать подготовку к военному конфликту с Москвой.