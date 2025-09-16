Эстония строит противотанковые рвы на границе с Россией: для кого это шоу, когда США уже безразличны союзники по НАТО?
Политолог Светов: противотанковые рвы Эстонии у границы с РФ — иллюзия защиты
В Эстонии задумались о строительстве противотанковых рвов на границе с Россией к 2027 году протяженностью 40 км, передает национальный телеканал ERR. Связано это с якобы угрозой нападения со стороны РФ. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, зачем эстонцы пытаются демонстрировать подготовку к военному конфликту с Москвой.
«Для Эстонии негатив к России и русофобия — это товар, которым она активно торгует. И в стоимость этого товара постоянно входит раздувание угрозы, которая якобы исходит от России по отношению к Эстонии. Поэтому они от такого рода действия, как закрытие границы для туристов, всяческие препятствия для того, чтобы происходил обмен товарами, услугами, не отказываются. Сейчас стоит вопрос, чтобы русских не пускать в Эстонию, ибо это угроза для безопасности Эстонии», — пояснил эксперт.
По словам специалиста, такого рода пропаганда боязни РФ приводит к ненужным обязательствам эстонских политиков для якобы защиты от Москвы.
«И в этом русле они все время говорят о том, как надо укреплять границу. В той же Нарве размещены военные стран НАТО. Поскольку в их представлении война — это прорывы танков и пехоты, то они полагают, что выкопав рвы на границе или натянув там колючую проволоку, они этим помешают продвижению российской армии, которая якобы будет наступать. Но военного смысла это не имеет», — выразил мнение политолог.
Такой подготовкой эстонцы рассчитывают показать американцам, что они готовы к обороне страны. Кроме того, это демонстрирует важность для Эстонии пятой статьи в договоре НАТО о взаимной защите, отметил эксперт.
«Они думают, что если у Эстонии возник бы конфликт с Россией, то США тут же бросились бы с ядерной державой воевать из-за них. Но в душе они понимают, что за Эстонию воевать никто не будет. Сейчас самая лучшая гарантия безопасности Эстонии — это нормальное отношение с Россией, но власти на это не хотят идти», — заключил Светов.
