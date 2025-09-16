Эстония строит противотанковые рвы на границе с Россией: для кого это шоу, когда США уже безразличны союзники по НАТО?

«И в этом русле они все время говорят о том, как надо укреплять границу. В той же Нарве размещены военные стран НАТО. Поскольку в их представлении война — это прорывы танков и пехоты, то они полагают, что выкопав рвы на границе или натянув там колючую проволоку, они этим помешают продвижению российской армии, которая якобы будет наступать. Но военного смысла это не имеет», — выразил мнение политолог.