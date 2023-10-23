«Это будет актом вандализма и геноцида»: используют ли в секторе Газа ядерную бомбу

Конфликт Израиля и Палестины разгорается все сильней. О том, какое оружие используют стороны друг против друга и может ли конфликт превратиться в ядерную войну, нам рассказал военный эксперт, директор АНО ЦПВ «Гвардия» Андрей Старых.

Как объяснил специалист, на сегодняшний момент Армия обороны Израиля, в основном, делает ставку на высокоточное оружие путем применения авиации. А ХАМАС и «Хезболла» применяют более традиционные средства поражения — неуправляемые ракеты либо ПТУР (противотанковые управляемые ракеты) для активного сопротивления.

«Происходящее имеет признаки легкого сумасшествия: люди не понимают, что делают, обе стороны рубят любые компромиссные решения на корню. Они загнали себя в позиционный тупик, который требует силового решения. Оно же грозит огромными жертвами и изменением многих границ на Ближнем Востоке», — заметил Андрей Старых в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Израильтяне и их партнеры — американцы — обладают всем спектром вооружения, необходимого для уничтожения противника, продолжил эксперт.

«Из США будут идти активные поставки вооружений, в первую очередь, высокоточных боеприпасов для системы ПВО. Танков в Израиле и своих хватает: у ЦАХАЛ на хранении примерно три или четыре тысячи единиц, что для такого компактного театра военных действий более чем достаточно», — сказал Старых.

Присутствие американской авианосной группы у берегов Израиля стало элементом давления. До чего дойдет конфликт, военный эксперт предположить не взялся, но риторика звучит очень угрожающая.

«До ядерного оружия дело не дойдет ввиду того, что в регионе слишком большая плотность населения. Да и в принципе это будет уже актом вандализма и геноцида», — подчеркнул наш собеседник.

О том, какие варианты развития событий возможны на Ближнем Востоке, мы писали ранее.