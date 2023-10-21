«Ведет себя, как Америка на Украине»: какая страна скрытно участвует в израильском конфликте

Первые фуры с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через КПП Рафах на границе с Египтом. Об этом сообщает телеканал al Arabiya . Местные корреспонденты также добавили, что через этот КПП скоро начнут пропускать иностранцев, застрявших в зоне конфликта.

Тем временем эксперты с пессимизмом наблюдают за происходящим. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что конфликт затянется надолго.

«В военном отношении Израиль, скорее всего, в итоге победит. Его поддерживают США. А арабский мир воевать не будет. Египтяне даже беженцев из сектора Газа к себе не впускают, хотя словами они сочувствуют, но реально не помогают», — заметил политолог.

Не поддержит единоверцев и активный Иран, уверен Дмитрий Анатольевич: если бы Иран хотел участвовать в операции, он бы уже это сделал.

«Иран ведет себя, как Америка на Украине: фактически Штаты участвуют в конфликте, но формально сражается лишь Киев. Так же и иранцы — фактически они борются с Израилем, но сами втягиваться не хотят, чтобы не нарваться на адекватный ответ США», — подчеркнул эксперт.

И, пока дело идет к победе Израиля, возникает вопрос: «Что Иерусалим будет делать после этой победы?». Даже экспертам непонятно, что значит «ликвидировать сектор Газа», как заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Израильтяне перебьют там все население? Вряд ли. Они объявят это население израильскими гражданами? От такой победы, боюсь, им не поздоровится. Они их всех выгонят? Тогда появятся тысячи беженцев по всему Ближнему Востоку и Европе — люди побегут-то в ЕС. Так что Израилю есть, над чем подумать», — резюмировал Журавлев в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее политолог Котов объяснил, почему израильтян сравнили с нацистами.