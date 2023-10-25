«Это будет продолжаться»: одобрит ли Евросоюз очередное воровство денег РФ

Глава Евросовета Шарль Мишель снова заговорил о замороженных активах России. В рамках саммита ЕС он предложил рассмотреть возможность наращивания военных поставок Украине с помощью финансовых средств РФ, передает РИА Новости.

Политолог Денис Денисов рассказал, пойдут ли европейские страны на анонсированный шаг, а также предложил идеальный, по его мнению, ответ на подлость Запада.

«Безусловно, это произойдет. Прецеденты по аресту и отчуждению российского имущества со стороны стран коллективного Запада уже есть. Надо сказать, что зачастую подобные действия, конечно же, тотально незаконны даже с точки зрения законодательства этих стран. Однако политическая целесообразность подразумевает, что это будет продолжаться», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При необходимости, добавил собеседник, в западных странах будут подгоняться юридические базы и законодательство. У России же не так много методов и инструментов, чтобы противостоять подобным несправедливым решениям, но они, конечно же, существуют.

«В данном случае надо подходить максимально жестко к решению проблемы. Это должно быть тотально — любой бизнесмен, любая компания, в особенности аффилированная с недружественным государством, должна юридически преследоваться со стороны РФ. При необходимости можно применять и конфискацию имущества на территории России. Причем речь идет и о предпринимателях из тех стран, которые не участвовали в аресте активов, но поддерживали их хотя бы на словах, заявлениями», — подчеркнул Денисов.

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