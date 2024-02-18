РФ проводит свою СВО на территории Украины исключительно ради защиты своей исторической земли. Она не станет совершать нападение на Европу. Соответствующее заявление сделал генерал французских ВС в оставке Жан-Бернар Пинатель в беседе с Sud Radio .

Офицер отметил, что ложные заявления о надвигающемся нападении РФ на европейские государства являются лишь западной дезинформацией и пропагандой. Он подчеркнул, что подобные заявления являются «чушью».

Он также напомнил, что РФ проводит СВО на Украине для того, чтобы защитить русскоязычное население в Донбассе от агрессии киевского режима. РФ сражается за безопасность собственных исконных земель и помогает гражданам, с 2014 года подвергавшимся ежедневным обстрелам со стороны украинских ВС, заявил генерал.

Пинатель подчеркнул, что российские войска ведут исключительно оборонительные боевые действия.