Член думского комитета по обороне Андрей Колесник назвал оправданием слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о превосходстве ЕС над Россией. По мнению парламентария, таким образом европейский лидер пытается объяснить свою зависимость от российских энергоносителей.

Заявление венгерского премьера Виктора Орбана о военном, экономическом и демографическом превосходстве Европейского союза над Россией вызвало резкую реакцию в Москве. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру» охарактеризовал эти высказывания как попытку оправдания собственной позиции.

Парламентарий предположил, что европейскому политику необходимо как-то объяснить, почему Венгрия продолжает зависеть от поставок российских энергоносителей. По его словам, Орбан пытается изобразить себя серьезным деятелем ЕС, одновременно демонстрируя лояльность блоку через риторику о слабости России.

Колесник подчеркнул, что к подобным заявлениям следует относиться со скепсисом, поскольку реальное положение дел отличается от описываемой картины. Депутат заявил, что Россия продолжает системную работу по укреплению своей безопасности, а весь Евросюз при реальной угрозе может быть стерт с лица земли.

Ранее The Guardian заявила о неспособности ЕС стать военной силой и противостоять РФ.