«Это предательство»: украинцы в ярости от почестей Трампа для российского президента

Sky News: украинцы раскритиковали торжественный прием Трампа Путину

Политика

Фото: [Белый дом]

Как сообщил телеканал Sky News, украинское общество выражает негодование по поводу пышного приема, устроенного командой Трампа для Путина.

Телевизионный корреспондент подчеркивает, что в интернете широко распространились видеозаписи, на которых запечатлено, как американские военнослужащие, стоя на коленях, разворачивают красную ковровую дорожку перед трапом российского авиалайнера.

Ранее редактор Bild Ронцхаймер раскритиковал Трампа за аплодисменты Путину.