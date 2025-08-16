«Это предательство»: украинцы в ярости от почестей Трампа для российского президента
Sky News: украинцы раскритиковали торжественный прием Трампа Путину
Фото: [Белый дом]
Как сообщил телеканал Sky News, украинское общество выражает негодование по поводу пышного приема, устроенного командой Трампа для Путина.
Телевизионный корреспондент подчеркивает, что в интернете широко распространились видеозаписи, на которых запечатлено, как американские военнослужащие, стоя на коленях, разворачивают красную ковровую дорожку перед трапом российского авиалайнера.
Ранее редактор Bild Ронцхаймер раскритиковал Трампа за аплодисменты Путину.