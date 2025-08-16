В Германии раскритиковали Трампа за встречу Путина
Редактор Bild Ронцхаймер раскритиковал Трампа за аплодисменты Путину
Фото: [соцсети]
Пауль Ронцхаймер, заместитель главного редактора Bild, выразил негодование по поводу того, как Дональд Трамп приветствовал Владимира Путина аплодисментами при встрече на красной ковровой дорожке. Такое поведение американского политика вызвало возмущение у представителя немецкого издания.
Ранее Белый дом опубликовал еще один снимок Путина и Трампа, назвав их встречу «исторической».