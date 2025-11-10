«Это просто политическая глупость». Почему Вагенкнехт резко раскритиковала президента Германии?

Лидер новой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт позволила себе резкую критику в адрес федерального президента Германии.

Комментируя заявления Франка-Вальтера Штайнмайера о «правой угрозе» со стороны «Альтернативы для Германии» (АдГ), политик назвала его действия недальновидными.

По мнению Вагенкнехт, подобные публичные обвинения в адрес АдГ, озвученные главой государства, не укрепляют демократию, а дают обратный эффект, лишь подпитывая симпатии избирателей к правой силе. Несмотря на идеологические расхождения BSW с «Альтернативой для Германии», Вагенкнехт выступила против любых «тактических маневров», направленных на изоляцию партии.

«Это не злоупотребление властью, это просто политическая глупость. Извините, что мне приходится говорить так прямо», — заявила она, слова которой приводит издание Welt.

Ранее сообщалось о том, что большинство жителей Германии недовольны работой правительства.