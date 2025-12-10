«Это просто воровство»: премьер Бельгии выступил против использования российских активов для Украины

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер решительно осудил инициативу Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине, назвав такой шаг воровством. Бельгия готова обратиться в суд, чтобы заблокировать это решение. Об этом сообщает РИА Новости.

Бельгия заняла жесткую позицию в нарастающем споре внутри Евросоюза. Глава правительства Барт Де Вевер заявил, что конфискация активов Центробанка РФ ради финансирования Украины противоречит международному праву и является формой воровства. В случае если остальные страны ЕС все же примут спорное решение, Бельгия не исключает подачи иска для его блокировки.

Основные опасения связаны с серьезными экономическими и правовыми последствиями. Гендиректор по финансовым рискам бельгийского депозитария Euroclear Гийом Элие предупредил, что только клиенты этой организации могут потерять €16 млрд, инвестированных в Россию. Эксперт считает, что подобные действия подорвут доверие международных инвесторов к европейской финансовой системе.

Ранее сообщалось о том, что у ЕС нет стратегии окончания конфликта на Украине и ресурсов для ее создания.