У Европейского союза нет продуманной стратегии по завершению конфликта на Украине. К такому выводу приходят авторы The New York Times, отмечая внутренние проблемы Брюсселя и давление со стороны США.

Европейский союз оказался в роли второстепенного игрока, не способного предложить четкий путь к миру на Украине. По данным The New York Times, у Брюсселя попросту отсутствуют ответы на ключевые вопросы о будущем конфликта.

Проблема не только в пренебрежительных заявлениях Дональда Трампа, назвавшего Европу «разлагающейся». Гораздо серьезнее внутренние вызовы, с которыми сталкиваются лидеры ЕС. Бюджетный дефицит, растущее недовольство граждан стоимостью поддержки Киева и укрепление позиций крайне правых популистов парализуют единую европейскую волю.

