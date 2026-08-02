Как подчеркнул аналитик, финская сторона допустила два ключевых стратегических просчета. Первый из них связан с излишним доверием к американской системе безопасности, которая, как продемонстрировал иранский прецедент, утратила статус надежного гаранта. Второй просчет, по его убеждению, заключается в инициации сборки ударных дронов для киевского режима, что автоматически переводит соответствующие объекты в разряд легитимных военных целей для российской армии.

Вместо сохранения нейтрального статуса Хельсинки вновь сделал ставку на сторону, которая, с его точки зрения, обречена на неудачу, заключил эксперт.

В Москве неоднократно заявляли, что военная помощь Киеву со стороны западных стран является серьезным препятствием для мирного диалога и непосредственно вовлекает государства НАТО в конфликт, что расценивается как опасная авантюра. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружениями для Украины будут рассматриваться в качестве законных целей для Вооруженных сил России. Представители Кремля также обращают внимание на то, что масштабные поставки вооружений не способствуют возобновлению переговорного процесса и влекут за собой исключительно негативные последствия.

Ранее профессор Саймонс заявил, что у России есть ответ на возможное размещение ЯО в Финляндии.