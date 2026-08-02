«Зарплатный ураган». 25 регионов пробили планку в 100 тысяч рублей в мае

В мае среднемесячный доход работающих жителей превысил отметку в 100 тыс. рублей в 25 субъектах Российской Федерации. Наибольшие показатели зафиксированы в северных и дальневосточных территориях. Об этом со ссылкой на данные официальной статистики сообщает РИА Новости .

Абсолютным лидером стала Чукотка, где средняя зарплата достигла 260,7 тыс. рублей в месяц. Вторую строчку занимает Магаданская область с результатом 214,5 тыс. рублей, замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ — там средний доход составил 205,4 тыс. рублей.

Еще в шести регионах зарплаты превысили 150 тыс. рублей. В их числе Камчатский край (198,8 тыс.), Москва (183,7 тыс.), Ненецкий автономный округ (178 тыс.), Республика Саха (Якутия) — 169,2 тыс., Сахалинская область (160,7 тыс.) и Мурманская область (150,5 тыс.).

Планку в 100 тыс. рублей преодолели также 16 регионов. Среди них Ханты-Мансийский автономный округ (149,2 тыс.), Московская область (131,1 тыс.), Санкт-Петербург (128,7 тыс.) и Красноярский край (122,6 тыс.).

Наибольший годовой прирост средних зарплат среди регионов, вошедших в эту группу, зафиксирован в Еврейской автономной области — плюс 22,9% по сравнению с маем прошлого года. В денежном выражении этот показатель составил 115,2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что зарплаты работающих с ИИ специалистов в Москве достигли 650 тысяч рублей.