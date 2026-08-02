«Это семейная реликвия». В Австралии книгу вернули в библиотеку спустя 150 лет

Associated Press рассказало об удивительной находке в городе Киама. Местный житель Росс Симмонс во время ремонтных работ разобрал давно не использовавшийся камин и за кирпичной кладкой наткнулся на чайный ящик. Внутри, как выяснилось, хранилось старинное издание «Древности Афин» 1858 года.

Согласно информации, полученной от представителей библиотеки, этот экземпляр относился к первоначальному фонду общедоступной книжной коллекции, открывшейся в 1872 году. По семейному преданию, которое передается в роду Симмонса, книгу мог взять почитать еще его прапрадед. Однако, как отмечается в сообщении, долгие годы в сыром и герметичном пространстве без циркуляции воздуха серьезно повредили раритету.

Сотрудники учреждения подсчитали условный размер штрафа за столь длительную просрочку: с поправкой на инфляцию задолженность превысила бы 28 тысяч австралийских долларов. Но, по их словам, взыскать эти средства невозможно — все архивы читателей тех лет безвозвратно утеряны.

В итоге книгу было решено передать в исторический отдел фонда с пометкой «не выдается». Руководитель библиотеки в шутливой форме заметила, что не готова ждать ее возвращения еще полтора века. Об этом сообщает пресс-служба городского книжного собрания.

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