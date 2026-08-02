«Небо над регионом закрыто». В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности и ограничили мобильный интернет

В Пензенской области с сегодняшнего дня действует режим беспилотной опасности. Соответствующее распоряжение дал губернатор Олег Мельниченко.

«Введен режим „Беспилотная опасность“», — написал глава региона в мессенджере МАХ.

Кроме того, Мельниченко обратился к жителям с предупреждением: в целях обеспечения безопасности на территории субъекта временно ограничена работа мобильного интернета.

Ранее сообщалось о том, что вечером 25 июля и в ночь на 26 июля ВСУ предприняли массированную попытку удара по Калужской области.