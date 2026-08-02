«Сборы в школу разоряют». Депутаты предложили выплату 20–30 тыс. семьям к 1 сентября

В Государственной Думе выступили с инициативой оказать единовременную финансовую поддержку родителям школьников. Предлагаемый размер помощи составляет от 20 до 30 тысяч рублей. Соответствующее предложение было направлено в адрес председателя правительства, документ цитирует телеканал RTVI .

Авторы инициативы отмечают, что к ним регулярно поступают жалобы от граждан на значительное увеличение расходов в преддверии 1 сентября.

«В адрес комитета поступают обращения граждан, связанные с существенным ростом расходов семей на подготовку детей к новому учебному году. Особую обеспокоенность родителей вызывают расходы на школьную одежду, обувь, канцелярские товары, учебные принадлежности и иные обязательные покупки», — говорится в тексте обращения.

В документе подчеркивается, что выделение дополнительных средств полностью соответствует курсу государственной семейной политики. Авторы уверены, что данная мера позволит существенно сократить финансовое бремя для родителей, особенно актуальное в преддверии Дня знаний.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье увеличились объемы финансирования соцподдержки семей с детьми.