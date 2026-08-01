Россиянам напомнили, какому святому молиться об исцелении

Преподобному Серафиму Саровскому молятся об исцелении от болезней и помощи в сложных жизненных обстоятельствах, сообщил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Среди просьб верующих к святому, отметил он, — молитвы о мире в семьях и успешном завершении начинаний. Представитель ВРНС напомнил, что 1 августа Русская православная церковь отпраздновала обретение мощей преподобного Серафима Саровского, который является одним из наиболее чтимых святых на Руси.

Кроме того, к нему возносят молитвы об укреплении веры, даровании молитвенного настроя и о помощи в духовной борьбе.

«В день обретения его мощей хорошо прийти в храм, поставить свечу перед его иконой, прочитать тропарь и кондак», — заключил эксперт.

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