«До обеда лето, после обеда — осень»: главная природа примет 2 августа, которую знали предки
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
В народном календаре 2 августа — важнейший рубеж. С этого дня лето начинает уверенно поворачивать на осень: ночи становятся ощутимо прохладнее, световой день сокращается, а утренняя роса остывает. Предки говорили: «На Илью до обеда лето, а после обеда — осень».
Многие дачники и любители отдыха на природе 2 августа пристально наблюдают за состоянием атмосферы, водой в водоемах, насекомыми и птицами, чтобы составить точный прогноз на остаток лета и сентябрь.
Коротко: главное о дне
- С 2 августа завершается сезон купания в открытых водоемах — вода заметно остывает.
- Гулкий и раскатистый гром предвещает затяжное ненастье и дождливый август.
- Сухой и ясный день 2 августа указывает на теплую и погожую осень без ранних заморозков.
- По желтеющим верхушкам деревьев судили о том, как быстро придут осенние холода.
Главные природные приметы на 2 августа
В этот день было принято с самого раннего утра наблюдать за небом, осадками и состоянием воздуха.
- Если 2 августа с утра стоит сухая и ясная погода — ближайшие шесть недель порадуют теплом без затяжных дождей.
- Если идет сильный дождь — конец лета окажется прохладным, но урожай следующего года будет богатым.
- Если гром гремит глухо и непрерывно — к близкому и длительному похолоданию с осадками.
- Если гром звонкий, раскатистый и отрывистый — тучи быстро рассеются и вернется солнечное тепло.
- Если над низинами и реками с утра стелется густой туман — впереди ожидает несколько сухих и теплых дней.
Что предсказывает поведение птиц и насекомых
Живая природа 2 августа чутко реагирует на перелом сезонных температур и колебания давления.
- Если комары и мошки к вечеру вьются тучами — следующие дни будут сухими и теплыми.
- Если муравьи среди дня спешно закрывают входы в муравейник — ждите скорого ливня.
- If пчелы с самого утра активно разлетаются по цветам — установится погожая и ясная погода.
- Если птицы перестают петь и прячутся в глубине кроны деревьев — приближается сильная буря.
Приметы на урожай и будущую осень
По состоянию лесов и полей судили о том, какими будут предстоящие месяцы.
- Если к 2 августа на березах и липах заметны первые желтые листья — осень придет раньше обычного срока.
- Если 2 августа идет проливной дождь — в лесу до конца сентября будет много грибов.
- Если день выдался жарко-сухим — стоит готовиться к суровой, снежной и морозной зиме.
Какая погода будет завтра
На следующий день, 3 августа, природа продолжит плавный ход к позднему лету. Если 2 августа прошел без затяжного ненастья, начало августа подарит комфортное тепло, позволяющее продолжать дачные работы, сбор ягод и заготовки на зиму.