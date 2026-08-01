«Теперь деньги вернуть реально». Что изменилось в ОСАГО с 1 августа и сколько можно сэкономить?

С 1 августа на территории Российской Федерации вступили в силу новые нормы регулирования обязательного страхования автогражданской ответственности, утвержденные регулятором.

Основные изменения коснулись правил расторжения договоров и механизма выплат при оформлении аварий без участия инспекторов ГИБДД.

Согласно опубликованным данным, теперь автомобилист вправе инициировать возврат уплаченной премии за страховой продукт при отказе от его использования до момента старта периода действия полиса. Ранее подобная процедура была недоступна, теперь же страховая организация обязана перечислить средства за вычетом фактически понесенных расходов на документальное сопровождение сделки, пояснили в пресс-службе ЦБ.

Кроме того, скорректирован подход к определению предельных размеров компенсации по европротоколу. Вместо жестко зафиксированных сумм в тексте правил теперь содержится отсылочная норма к положениям федерального законодательства. При этом сами лимиты остались прежними, следует из текста опубликованного документа:

до 400 тыс. рублей при отсутствии разногласий между участниками и наличии фотоматериалов с места происшествия;

до 200 тыс. рублей при наличии спорных моментов, но при условии фотофиксации;

до 100 тыс. рублей если стороны согласны с обстоятельствами, однако съемка не производилась.

В случаях, когда у водителей имеются разногласия и отсутствуют снимки с места столкновения, оформление аварии по упрощенной схеме по-прежнему запрещено, — об этом сообщает профильное ведомство.

Кроме того, по его словам, расширен перечень документов, которые требуются для заключения договора, если автомобилем намерен пользоваться супруг или супруга погибшего участника специальной военной операции. Соответствующие поправки уже внесены в нормативную базу и обязательны к применению страховщиками.

Ранее сообщалось о том, что Минтранс России ограничит рабочую неделю водителей 40 часами с 1 сентября.