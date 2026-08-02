«Он спас десятки жизней». Охранник не пустил террористку в ресторан на Кудринской

Охранник ресторана в центре Москвы, где произошел взрыв, спас десятки жизней. Мужчина преградил путь женщине, планировавшей устроить теракт, и не позволил ей войти внутрь.

В результате взрывное устройство сработало снаружи, а не в помещении ресторана. Сам охранник получил смертельные ранения, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Мотивы злоумышленницы пока не установлены. Вследствие происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получил 21 человек.

Напомним, 1 августа 2026 года в 19:55 мск в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, сама злоумышленница и один из посетителей.

Правоохранители оперативно оцепили зону чрезвычайного происшествия. Факт того, что инцидент случился вне стен ресторана, позже подтвердил шеф-повар Кармине Альфьери. В своем посте он отметил, что «проблема была снаружи ресторана».

Ранее сообщалось о том, что СК начал проверку по факту взрыва в ресторане на Кудринской площади.