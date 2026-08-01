Атака беспилотников на регионы России 1 августа 2026: что известно к этому часу

Инциденты фиксировались в воздушном пространстве над десятью субъектами Российской Федерации, а также в акваториях Азовского и Черного морей, уточнили в оборонном ведомстве.

Данные о результатах боевой работы были опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства обороны РФ. Согласно опубликованным данным, массовые налеты дронов происходили в промежутке с 8:00 до 20:00.

Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Липецкой, Орловской, Тульской и Курской областями, а также над республикой Башкортостан, Крымским полуостровом и Краснодарским краем. Кроме того, цели сбивались над водной поверхностью Азовского и Черного морей, следует из текста опубликованного документа.

Ранее сообщалось о том, что в июле в сторону Московского региона направлялись 6225 БПЛА.