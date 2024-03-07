Euractiv: Франция тормозит решение о предоставлении помощи Украине от ЕС

Принятие решения по поводу закупок вооружения из специального фонда Евросоюза затягивается из-за особой позиции Франции, пишет Euractiv.

Дискуссия длится уже несколько недель, отмечают источники издания. Камнем преткновения стал вопрос о происхождения вооружения, которое может быть закуплено совместно с новым Фондом помощи Украине.

Париж требует включить пункт, согласно которому фонд может покупать вооружение только в Европе.

Также у Франции и Германии различные точки зрения на вычеты из взносов в фонд. Париж хочет, чтобы фонд оплачивал только совместно закупаемое вооружение, Берлин настаивает на том, чтобы из его взноса вычиталась вся сумма поставленного Германией оборудования.

Эксперты сомневаются, что решение о фонде будет согласовано до саммита Евросоюза в конце марта.

Ранее министр обороны Эстонни Ханню Певкур предложил забрать «у всех все оружие» и передать его Украине.