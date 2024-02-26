Министр обороны Эстонии предложил забрать «у всех все оружие» и передать его Украине
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Министр обороны Эстонии Ханню Певкур в интервью The Guardian заявил, что необходимо забрать «у всех» все запасы вооружения и передать их Украине.
Прежде всего, по его мнению, западные страны ради Украины должны опустошить свои склады боеприпасов.
Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон созвал срочную конференцию с лидерами 20 стран, на которой главные западные русофобы обсудят возможность закупки вооружения для Украины у третьих стран.
Ханню Певкур, по сути, повторил требование главы СНБО Украины Алексея Данилова, который потребовал у Запада передать все имеющееся вооружение, поскольку в дальнейшем оно не пригодится.