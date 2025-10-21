Европа и Украина разрабатывают план для остановки СВО
ЕС и Киев готовят соглашение о прекращении боевых действий
Европейские страны совместно с Украиной работают над созданием 12-пунктного плана, направленного на прекращение боевых действий и начало мирного процесса. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, над реализацией документа будет установлен международный контроль. Предполагается, что во главе мирного совета может встать президент США Дональд Трамп. В проекте указаны ключевые меры, включая прекращение огня, взаимное прекращение наступательных операций, возвращение на Украину детей, ранее вывезенных за границу, и проведение обмена военнопленными в полном объеме.
В документ также включены гарантии безопасности для Украины и финансовая поддержка ее восстановления. Евросоюз рассматривает возможность ускоренного начала процедуры вступления страны в союз.
Поэтапная отмена санкций против России будет зависеть от выполнения всех пунктов соглашения. Замороженные активы Центробанка России на сумму около $300 млрд планируется разблокировать только после подтверждения участия Москвы в восстановлении Украины. В случае нового конфликта ограничения автоматически возобновятся.
Ранее желание Трампа завершить конфликты по всему миру назвали демонстрационной картинкой.