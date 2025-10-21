Европа и Украина разрабатывают план для остановки СВО

Европейские страны совместно с Украиной работают над созданием 12-пунктного плана, направленного на прекращение боевых действий и начало мирного процесса. Об этом сообщает « Газета.ру » со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, над реализацией документа будет установлен международный контроль. Предполагается, что во главе мирного совета может встать президент США Дональд Трамп. В проекте указаны ключевые меры, включая прекращение огня, взаимное прекращение наступательных операций, возвращение на Украину детей, ранее вывезенных за границу, и проведение обмена военнопленными в полном объеме.

В документ также включены гарантии безопасности для Украины и финансовая поддержка ее восстановления. Евросоюз рассматривает возможность ускоренного начала процедуры вступления страны в союз.

Поэтапная отмена санкций против России будет зависеть от выполнения всех пунктов соглашения. Замороженные активы Центробанка России на сумму около $300 млрд планируется разблокировать только после подтверждения участия Москвы в восстановлении Украины. В случае нового конфликта ограничения автоматически возобновятся.

Ранее желание Трампа завершить конфликты по всему миру назвали демонстрационной картинкой.