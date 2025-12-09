Эксперт заявил, что отказ США от сотрудничества с ЕС играет на руку Москве

Новая стратегия национальной безопасности США, в которой главным соперником Вашингтона объявлен уже не Россия, а Европейский союз, может кардинально изменить геополитический ландшафт. Как отметил в эфире радио Sputnik глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, отказ американцев от сотрудничества с ЕС и их намерение создать внутри объединения «очаги сопротивления» для его ослабления играют исключительно на руку Москве.

Раскрывая суть документа, эксперт поясняет, что американская администрация открыто закрепляет курс на стратегическое противостояние с европейскими институтами, фактически признавая ЕС врагом номер один. При этом в той же стратегии США выражают намерение восстановить сотрудничество с Россией, что указывает на резкий поворот в приоритетах Вашингтона.

По его словам, последствия такого разворота могут быть глубокими и долгосрочными. Ослабление трансатлантической связки и целенаправленная работа США по дестабилизации Евросоюза изнутри объективно снижают давление на Россию со стороны единого западного блока. Это создает для Москвы более благоприятные условия для маневра и отстаивания своих интересов на международной арене.

Эксперт подчеркнул, что в итоге может сформироваться выгодная для России конфигурация. Пока США сосредотачивают усилия на расколе своего традиционного союзника, у Москвы появляется больше стратегического пространства и потенциальных возможностей. Ситуация, как резюмирует эксперт, развивается в правильном для нашей страны направлении.

Ранее политолог пояснил, почему Маск резко раскритиковал руководство ЕС.