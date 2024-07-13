«ЕС трещит по швам»: Песков заявил, что Россия нацелит ракеты на места размещения ракет США в Европе

Ранее в Белом доме заявили, что США намерены в ближайшее время разместить в Европе, в частности в Германии, ракеты средней и меньшей дальности. Ситуацию в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Со слов представителя Кремля, никакого переполоха по данному заявлению нынешней американской администрации в Москве нет и быть не может. В отличии от столиц европейских государств, власти которых сильно рискуют, соглашаясь на размещение у себя в странах дальнобойных ракет США.

«Это же всегда была такая, знаете, парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты — разного вида ракеты, разной дальности — но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла для наших ракет эти европейские точки», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что потенциальными жертвами такого размещения американских вооружений будут исключительно европейские столицы. От заявил, что Российская Федерация обладает предостаточными военными и не только возможностями, чтобы симметрично отвечать Вашингтону и его европейским сателлитам на размещение американских дальнобойных ракет в Европе.

«Европа сейчас трещит по швам», — сыронизировал в конце беседы Песков.