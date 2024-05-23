Европеист Межевич считает, что запрет Осло на въезд российским туристам является политическим жестом

Норвегия с 29 мая станет отказывать во въезде гражданам РФ, прибывающим в страну в целях туризма. Это коснется тех, кому была выдана Норвегией виза до ужесточения правил весной 2022 года, и тех, кем шенген был получен в других странах. По словам европеиста Николая Межевича, решение норвежском правительства является политическим жестом. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что никогда большого потока туристов в Норвегию из России не наблюдалось.

По мнению эксперта, Норвегии необходимо продемонстрировать ужесточение, а серьезных возможностей для этого нет.

России следует ответить на это, однако несимметрично, вроде вопросов экологии морских пространств, освоения Севера, исключить даже из списка недружественных государств – это государство-член Североатлантического альянса первого эшелона и потенциального первого удара по России.