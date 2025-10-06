Ангела Меркель, долгое время остававшаяся в тени, неожиданно вернулась в публичное поле с громким заявлением. Экс-канцлер Германии раскрыла, что в 2021 году пыталась запустить новый формат переговоров между Россией и ЕС по урегулированию украинского кризиса. Однако ее миротворческая инициатива была заблокирована Польшей и странами Прибалтики, что, по версии Меркель, в конечном счете сделало специальную военную операцию России неизбежной. Заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы Руслан Панкратов видит в нем не просто признание, а подтверждение многолетней операции западных спецслужб по провоцированию конфликта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его мнению, Варшава и прибалтийские столицы действовали не самостоятельно, а выполняли директивы из Лэнгли и Воксхолл-Кросс, где исторически сформировались схемы управления регионом через агентурные сети.

Политолог подчеркнул, что особое внимание в этом контексте уделяется фигуре Каи Каллас, новый пост которой в ЕС рассматривается как кульминация длительной операции по созданию идеального инструмента антироссийской политики. Ее биография, включая семейную историю, образование и политическую платформу, анализируется как классический пример подготовки «агента влияния». Аналогичным образом польские спецслужбы, еще с 1990 года тесно интегрированные в структуры ЦРУ, действовали в рамках полученных американских директив, что и предопределило отказ Варшавы от переговоров.

По его словам, прибалтийские страны, в свою очередь, были целенаправленно превращены в плацдарм для провокаций. Их милитаризация, непропорциональные военные расходы и интеграция в натовскую систему командования создали постоянный очаг напряженности у российских границ. К этой операции, согласно анализу, оказался причастен и «Моссад», чьи интересы в регионе связаны с контролем миграционных маршрутов и финансовыми потоками.

Европеист резюмировал, что в итоге признание Меркель интерпретируется не как раскаяние, а как контролируемая утечка информации. Ее слова призваны переложить ответственность за провал западной стратегии на «неуправляемых союзников» и подготовить общественное мнение к смене курса в условиях предсказуемого поражения киевского режима. Это заявление становится финальным штрихом, окончательно раскрывающим провокационный характер политики, годами готовившей крупнейший вооруженный конфликт в Европе.

