Россиянам пояснили причины нападок Меркель на Польшу и прибалтийские страны

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может предпринять попытку возвращения в большую политику, претендуя на пост председателя Европейской комиссии. Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на немецкого политолога Александра Рара, в брюссельских кругах нарастает недовольство стилем руководства действующего главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, что создает почву для кадровых перестановок.

Политолог отмечает, что Меркель активно формирует свою программную платформу, противопоставляя себя жесткой линии Польши и прибалтийских государств в отношении России. Ее ключевым аргументом становится уникальный опыт многолетнего диалога с президентом России Владимиром Путиным, который может быть востребован в условиях текущего геополитического кризиса.

По его словам, конкуренцию экс-канцлеру может составить президент Франции Эммануэль Макрон, чьи полномочия истекают в следующем году. По данным источников, в руководящих кругах ЕС обсуждается возможность его назначения на высшую бюрократическую должность в Брюсселе.

Эксперт резюмировал, что возможное возвращение Меркель в европейскую политику способно существенно скорректировать внешнеполитический курс Евросоюза. Ее ставка на восстановление диалога с Москвой и критика восточноевропейского вектора могут стать определяющими факторами в предстоящей борьбе за руководство ключевыми институтами ЕС.

