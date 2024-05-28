Европеист Оленченко дал оценку скандала с первыми леди Франции и ФРГ

Первые леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сфотографировались смеющимися на фоне мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Европеист Владимир Оленченко оценил эту ситуацию. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, это просто несоответствие своему положению, то есть они не понимают своего положения и не стараются вести себя достойно, как положено первым леди государства.

Эксперт добавил, что нельзя исключать и то, что их поведение отражает отношение в их семье к историческим событиям. В связи с этим избиратели должны обратить внимание на это, поскольку у власти должны быть ответственные люди не только в большом, но и в малом.