Румыния и еще несколько других европейских стран помнят об утраченных землях, находящихся сейчас в составе Украины, заявил в своей статье для японской газеты Tokyo Shimbun Юдзи Коянаги.

В статье автор сообщил, что некоторые соседи Украины не согласны с западным мнением в вопросе оказания помощи Киеву. Коянаги считает, что причиной этому является тот факт, что некоторые украинские земли ранее принадлежали другим странам.

Автор заявил, что отношения Румынии к Украине – неоднозначны. Он сообщил, что древний город Сучава находится неподалеку от Украины и беженцы бегут именно туда. Несмотря на это, на улицах города не видно плакатов или листовок в поддержку Киева, рассказал обозреватель.

Зато можно увидеть информационные щиты с заголовками «Есть только одна Буковина», отметил автор. Единый культурный ареал сейчас разделен между Сучавой и украинскими Черновцами, сообщил он.

Коянаги утверждает, что Бухарест недоволен отсутствием внимания к вопросу о разделении границ в Восточной Европе, и острие этого негодования направлено на Украину, держащей «Северную Буковину». В подтверждение этому, автор вспомнил, как глава румынского МИД Андрей Марга публично заявил о том, что границы Украины «неестественны» в прошлом году.

Многие эксперты отмечают, что румынское правительство поддерживает Украину меньше, чем это делают страны Запада, заключил Коянаги.