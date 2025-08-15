Европейский дипломат раскритиковал приезд Путина на Аляску
Дипломат ЕС заявил, что ему «тяжело переварить» визит Путина на Аляску
Фото: [kremlin.ru]
Европейским политикам будет крайне «тяжело переварить» новость о прибытии президента РФ Владимира Путина на Аляску, где его будут встречать с почестями, заявил CNN один из европейских дипломатов.
Он пояснил свою реакцию тем, что в настоящее время продолжается специальная военная операция на Украине, «сопровождаемая ужасами».
Ранее сообщалось, что воздушное судно с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на борту совершило посадку в аэропорту города Анкориджа.