Европейский дипломат раскритиковал приезд Путина на Аляску

Фото: [kremlin.ru]

Европейским политикам будет крайне «тяжело переварить» новость о прибытии президента РФ Владимира Путина на Аляску, где его будут встречать с почестями, заявил  CNN один из европейских дипломатов.

Он пояснил свою реакцию тем, что в настоящее время продолжается специальная военная операция на Украине, «сопровождаемая ужасами».

Ранее сообщалось, что воздушное судно с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на борту совершило посадку в аэропорту города Анкориджа.